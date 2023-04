Una rete solidale per la casa, nasce un supporto per gli assegnatari di alloggi Erp

"Tutta la Città Insieme!" crea la “Rete Solidale per la Casa” per aiutare gli assegnatari di alloggi pubblici ad affrontare i problemi quotidiani. «Il processo di disgregazione della rete sociale, accelerato dalla pandemia, ha portato ad esasperare i profondi disagi causati dalla crisi economica: crisi sul mercato del lavoro, crollo dei diritti, crisi del sistema sanitario e crescente carenza di servizi e di welfare, oltre alla rarefazione dei rapporti sociali in genere».

Per questo, spiega il gruppo politico, anche nell'affrontare i problemi legati alla casa le persone sono senza riferimenti. «Il disagio abitativo è sempre più diffuso, e “Tutta la Città Insieme!” attiverà non uno sportello per risolvere tutte le situazioni ma una rete di solidarietà, uno spazio in cui si possa trovare insieme una strada per risolvere i problemi. Un gruppo di residenti che dialoghino con gli assegnatari di case di Edilizia residenziale pubblica (Erp), per affrontare i problemi legati alla manutenzione spesso carente o assente, alla legittimità di spese spesso gravose, ad alloggi talvolta inadatti allo stato di salute degli assegnatari e per rendere gli stessi più consapevoli dei loro diritti di inquilini, mettendoli in condizioni di poterli far valere. Il tutto in sinergia e collaborazione con le altre realtà, quali Asc (Assemblea sociale per la casa), che già operano sul territorio». La rete verrà presentata il 9 maggio alle 18 all’Esedra di via Garibaldi.

A occuparsi del servizio saranno l’archietto Sandro Manoni, l’avvocato e presidente dell’Associazione Tutta la Città Insieme! Enrico Tonolo, la coordinatrice per l’area di Venezia e isole, Susanna Polloni, e la coordinatrice per l’area Terraferma, Mariangela Corradini. «Bisogna ricostituire le reti sociali, in tutti i settori del disagio. La rinascita, crediamo, verrà dalla solidarietà».