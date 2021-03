Pulizie di primavera: i consigli per organizzarsi al meglio

La primavera parla di sole, giornate da passare all'aperto e buon umore ma anche di pulizie in vista dell'arrivo dell'estate, incombenza che non si può ignorare, soprattutto in una città come Venezia dove lo spazio in casa è limitato e il cambio di stagione è ogni anno fondamentale. Allora come fare per affrontare al meglio le pulizie di primavera nella propria casa ed evitare lo stress? Ecco alcuni pratici consigli.

Pulizie di primavera: parola chiave, organizzazione

La prima cosa da fare per pulire casa è suddividere gli ambienti su cui agire e organizzare gli impegni in modo equilibrato. Meglio distribuire la pulizia nell'arco di più giorni per pulire mano a mano stanza per stanza e non stressarsi eccessivamente.