Cambio decoder 2021: i migliori modelli a meno di 29 euro

La tv è ufficialmente cambiata. Proprio oggi, 20 ottobre, i canali televisivi passeranno a una nuova codifica con lo switch off del digitale terrestre per passare a quello di seconda generaione (DVB T2 / HEVC Main 10). Il passaggio completo al DVB-T2 è previsto per il 1 Gennaio 2023 ma, già a partire da oggi, alcuni canali tv della Rai, come Rai 5 e alcuni canali Mediaset come Tgcom24 inizieranno a essere tutti in alta definizione. Come fare per capire se la propria tv è accessoriata per il nuovo digitale? Prima di tutto bisogna sintonizzarsi sui canali test 100 o 200 e se viene mostrata la scritta “Test HEVC Main10” vuol dire che si è pronti al nuovo digitale terrestre. Se così non dovesse essere allora si può procedere con l'acquisto di un nuovo decoder in grado anche di supportare la codifica MPEG-4 già utilizzata per i canali in HD. Per quanto riguarda l’MPEG-4 basta verificare la corretta visione dei canali in HD, come Rai1HD (posizione 501).

Chi decidesse, invece, di comprare un dispositivo nuovo, potrà usufruire del bonus che prevede uno sconto del del 20%, fino ad un massimo di 100 euro per l'acquisto sia du una tv o di un decoder.

Scopriamo, allora, cinque interessanti decoder a partire da 27 euro. Tutti i decoder della nostra rassegna sono compatibili con la codifica MPEG-4 e con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVC.

1. TELE System UP T2 4K

Iniziamo la nostra rassegna dall’interessante decoder di TELE System UP T2 4K (

qui la nostra recensione ). Un modellograzie alla presenza della presa Scart e della porta HDMI. Decoder dotato della completa piattaformache consente di aggiungere al proprio televisore le più note piattaforme di streaming da DAZN a Netflix.

Scopri di più su Amazon a 92 euro

2. Digiquest

Proseguiamo la nostra rassegna con il decoder di Digiquest, denominato DGQ990 HD. Un modello dotato di 2 telecomandiinclusi nella confezione, uno semplificato con tasti grandi e uno standard. Ricordiamo anche la presa USB utile per la riproduzione di file video e audio in vari formati e per la registrazione di canali TV.

3. Humax Digimax T2

Passiamo a Humax con il decoder per il digitale terrestre, modello Digimax T2. Un dispositivo dalle dimensioni compatte, con uscite video HDMI e Scart e riproduzione di file multimediali attraverso la porta USB. Non dimentichiamo il telecomando programmabile 2-in-1 per controllare anche il tuo televisore.

4. Tempo tmp4000

Da Temp arriva il decoder tmp4000 dotato di funzione di videoregistratore su memoria esterna collegata alla porta USB. Presa USB frontale utile anche per la riproduzione di immagini, video e musica in vari formati. Ricordiamo, infine, la modalità Timeshift e le uscite HDMI e Scart. Scopri di più su Amazon a 29 euro

5. Gt Media V7 Pro

Nella nostra rassegna anche il decoder Gt Media V7 Pro che si distingue per il doppio tuner satellitare e terrestre. Decoder compatibile con schede tivùsat e Mediaset Premium. Ricordiamo le funzioni di registrazione e Timeshift su memoria esterna USB ed il WiFi per l'accesso a YouTube.