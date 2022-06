Come avere un clima fresco in casa a basso consumo energetico

Con l'avvicinarsi dell'estate e delle giornate afose, avere un ambiente fresco in cui rilassarsi in casa diventa non solo un desiderio ma anche una necessità. Spesso, munirsi di un ventilatore non basta ad attenuare il forte caldo che caratterizza molte delle città italiane da Nord a Sud, per questo, sono tante le persone che cercano di mitigare l'afa utilizzando i condizionatori. Questi strumenti rinfrescanti, però, hanno il difetto, soprattutto se datati, di avere un forte impatto ambientale e di incidere notevolmente sulla bolletta. Come fare allora per stare freschi a basso consumo energetico? Basta scegliere condizionatori di nuova generazione in grado di svolgere la propria funzione, sprecare meno energia e, soprattutto, rispettare l'ambiente. Ma cerchiamo di capire meglio come funzionano i nuovi condizionatori a basso consumo.

Come funzionano i condizionatori di ultima generazione

Abbattere i consumi e l'impatto ambientale è non solo consigliabile ma anche fondamentale al giorno d'oggi dove la sostenibilità è diventata l'elemento cruciale per un futuro migliore e più sano. Partendo da questo presupposto, la scelta consigliabile in fatto di aria condizionata è quella di optare per climatizzatori di ultima generazione che abbiano, quindi, classi energetiche superiori alla A++. La classe energetica può riguardare sia il raffreddamento, e in questo caso parliamo di SEER, sia il riscaldamento, SCOP, e affinché il consumo energetico sia buono, entrambe queste funzioni devono appartenere a una classe energetica alta.

Quali sono i consumi medi di un condizionatore