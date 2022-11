Come pulire il divano di casa, i consigli per tutti i tessuti

Il divano è uno dei complementi d'arredo più amati dalle persone nonché il posto in cui ci si rilassa a fine giornata, da soli o insieme alla propria famiglia. Può essere in tessuto, in pelle, grande, piccolo, ad angolo o con il poggia piedi sollevabile, di tipologie ce ne sono tante, per ogni esigenza ma una cosa è certa, in una casa, il divano, non può proprio mancare. Essendo, però, uno dei posti più frequentati della casa, il divano può sporcarsi facilmente e accumulare grandi quantitativi di polvere, peli di animali e anche diverse macchie.

Come fare, allora, per mantenerlo sempre pulito e togliere lo sporco dalla sua superficie? Scopriamolo insieme.

Come pulire un divano in tessuto non sfoderabile

Se il tessuto del divano non è sfoderabile, pulirlo sarà più impegnativo ma fattibile. Si inizia aspirandolo con l'aspirapolvere e, per pulirlo più a fondo, si può ricorrere al vapore. È utilissima anche una miscela di aceto, limone e acqua da passare con una spugna ben strizzata su tutto il divano. L'operazione andrebbe ripetuta fino a rimuovere tutte le macchie di sporco e non bisognerebbe far passare troppo tempo tra una pulizia e l'altra.

Come pulire il divano in pelle

Se, invece, il vostro divano è in pelle, bisogna sempre fare attenzione al materiale dei panni da utilizzare per pulirlo. Bisognerebbe sempre usare degli straccetti adatti alla pelle e delicatissimi per non rovinarla. Mai ricorrere a materiali abrasivi. I prodotti da usare per lavare devono, inoltre, essere sempre naturali e adatti alla pelle per non far perdere la lucentezza.

Come togliere le macchie più ostinate

Per rimuovere le macchie più ostinate si possono usare prodotti anti-macchia ma anche il bicarbonato di sodio, ideale se diluito con un po' di acqua. Tutta la superficie, andrà poi risciacquata con acqua calda ma senza eccedere per non bagnare il divano troppo a fondo.