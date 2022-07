Zanzare in casa: quando e come fare per allontanarle definitivamente

Fastidiosissime, ronzanti, puntuali e aggressive. Le zanzare sono una presenza fissa dell'estate veneziana. Tenerle lontane da casa, soprattutto se si vive in una città umida come Venezia, spesso diventa difficile e anche alcuni dei rimedi ai da te, a volte, sembrano non riuscire ad allontanare una volta per tutte questi piccoli e irritanti insetti. Si può provare ad utilizzare delle piante contro le zanzare oppure ricorrere alle zanzariere, sia quelle elettriche che quelle da applicare a porte e finestre. Nei casi in cui siamo davanti a una vera e propria invasione, però, bisognerà ricorrere alla disinfestazione. Per renderla efficiente dobbiamo organizzarci per tempo e fare tutto quello che serve. Ecco come funziona.

Quando fare la disinfestazione

Il periodo migliore per fare la disinfestazione va da giugno a settembre, perché questi sono i mesi in cui le zanzare sono più attive a causa dell’umidità presente nell’aria. Per rendere efficace l’operazione, è assolutamente necessario effettuarla in questo periodo specifico perché se si anticipa o si ritarda l’intervento potrebbe risultare vano. Contattando un professionista, questo non solo studierà l’intervento in base alle caratteristiche del posto, ma stabilirà anche l’orario più indicato. Di solito la parte della giornata migliore è quella notturna o la mattina all’alba quando si tratta di zanzare comuni, mentre per la zanzara tigre il momento più indicato della giornata è il tardo pomeriggio quando la temperatura si aggira intorno ai 20 gradi. Visto che questa particolare specie produce uova anche in inverno, è possibile organizzare una disinfestazione sia in questa stagione che in estate.

Quanti cicli di disinfestazione realizzare

Per liberarci delle zanzare è necessario intervenire con diversi cicli mirati. Il primo dovrebbe avvenire nel mese di marzo ed è un intervento anti-larve, quindi agisce prima che queste diventino insetti. Successivamente studiando la quantità e campionando la zona, si potrà capire quanti interventi effettuare e con quale cadenza.

Come comportarsi durante la disinfestazione

Mentre si svolge questa attività bisogna rimanere in casa e chiudere porte e finestre. Lo stesso vale per gli animali domestici, perché anche se vengono utilizzati prodotti non altamente tossici, è meglio prendere le dovute precauzioni.

Inoltre, è consigliabile non lasciare panni stesi o cibo su balconi o terrazzi, e se si ha un orto in giardino, si dovrebbero aspettare 48 ore prima di consumare ortaggi e verdura facendo attenzione a lavarli bene.

