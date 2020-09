Sapone di Marsiglia: i 5 usi che non conosci di questo prodotto

Il sapone di Marsiglia è un vero e proprio must-have sia se si parla di casa sia di bellezza. Questo prodotto, che non mancava mai nelle case delle nostre nonne, è stato tramandato di generazione in generazione grazie alle sue qualità detergenti, disinfettanti, smacchianti. Perché il sapone di marsiglia è un prodotto di così tanto successo? Perché ha una formula 100% naturale e non ha un impatto ambientale. Questo sapone, infatti, si realizza con l'olio di oliva, l'acqua e la soda caustica ed è estremamente versatile. Scorpiamo allora tutti gli usi, anche i più impensabili, del sapone di marsiglia.

Smacchiatore di capi e brillantante per gioielli

Per tutti i maldestri il sapone di marsiglia è una vera e propria risorsa da tenere sempre in casa. Puro o diluito, questo sapone riesce a togliere anche le macchie più resistenti come quelle di unto. Va solo strofinato sulla zona interessata, lasciato agire per alcuni minuti e una volta risciacquato si avrà il proprio capo come nuovo. Questo sapone non smacchia solo i vestiti ma può essere anche usato per la pulizia dei gioielli. Con il passare del tempo l'argento o l'oro tendono a perdere brillantezza, quindi per farli tornare al loro antico splendore possono essere messi all'interno di una bacinella con acqua demineralizzata e sapone di Marsiglia. Trascorsi 20 minuti, basta passare uno spazzolino nei punti di raccordo e una volta tamponato l'eccesso di acqua i gioielli saranno brillanti e pronti per essere indossati.

Detergente per animali domestici

Se si hanno animali domestici in casa bisogna creare sempre un ambiente pulito e igienico, ma anche e soprattutto prenderci cura di loro. Il sapone di Marsiglia può essere un ottimo sostituto dei normali detergenti in commercio. Naturale e non aggressivo per la pelle dei propri amici a quattro zampe è ideale anche grazie alla sua profumazione poco intensa che non darà fastidio ai propri pet.

Profumatore di armadi

Con l'arrivo dell'autunno è tempo di pensare al cambio di stagione, oltre a munirsi di scatole e scatoloni, il sapone diMarsiglia potrà diventare un'arma segreta per avere l'armadio profumato e funzionale. Per essere avvolti dal profumo della Provenza basta mettere all'interno dei contenitori, dei sacchetti con il sapone di Marsiglia a scaglie. E se le ante non si chiudono bene o i cassetti non scorrono basta passare il sapone solido sulle cerniere o sulle guide e in un attimo l'armadio funzionerà come prima.

Pulizia pennelli make-up

Le amanti del make-up sempre attente alle ultime tendenze di quanto alla moda baeuty possono usare questo trucchetto per pulire i loro pennelli da trucco. I vari pennelli di ogni forma e grandezza devono, infatti, essere puliti spesso senza rovinare le setole delicate. Come fare? Il sapone di Marsiglia ci viene in soccorso, la miscela di acqua tiepida e detergente rimuoverà i residui di trucco lasciandolo le setole morbide.

Rimedio contro le formiche

Piccole e insidiose è davvero difficile liberarsi delle formiche quando ci invadono la nostra casa, ma grazie al sapone di Marsiglia possiamo farlo in modo veloce e del tutto naturale. La miscela di acqua calda e sapone spruzzata sul pavimento o negli angoli di casa farà perdere le tracce agli insetti che in questo modo si allontaneranno.

