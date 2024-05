Il Cru di Noale per il quinto anno nella guida del Gambero Rosso 

Per il quinto anno consecutivo, il Cru, apprezzato bistrot che si trova a Noale all’interno della piccola corte di Palazzo delle Tre Lune in largo San Giorgio, si è aggiudicato le due "cocotte" del Gambero Rosso 2024. Si tratta della speciale classifica con cui la famosa guida valuta i bistrot d’Italia.

La notizia della conferma per il Cru è stata accolta con soddisfazione dal titolare Simone Roncato. «Essere inseriti per il quinto anno in una Guida così prestigiosa - spiega - è certo un motivo di vanto, ma non rappresenta affatto un traguardo, perché io, con mia moglie, mia figlia Elena e tutto il personale siamo sempre impegnati a migliorarci nella professionalità del servizio e nella qualità di piatti e vini».

La storia di Simone, titolare e chef del locale, è singolare. Da molto giovane ha iniziato a lavorare all'Aprilia, rimanendoci per un lungo periodo, proprio quando l’azienda vinceva mondiali uno dietro l’altro. Mentre lavorava alla costruzione di moto vendute in tutto il mondo, Roncato sentiva che non sarebbe stato quello il suo destino. È così che a inizio anni Duemila lascia le moto per la cucina che, oggi, è diventato il suo unico mondo. «Da 24 anni faccio questo mestiere - precisa -. Qualche anno fa ho deciso di investire nella mia città, aprendo il mio primo locale, che ora gestisco con mia moglie e mia figlia. Credo che Noale abbia enormi potenzialità e spero di continuare a dare il nostro contributo in termini di qualità».