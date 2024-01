La mappa per trovare il miglior baccalà mantecato di Venezia

Bar

Bar All'Arco

A San Polo il bacaro di Matteo Pinto è aperto in mattinata tra le 10 e le 14.30, tutti i giorni salvo il mercoledì. Qui si viene soprattutto per ombre di vino e cicchetti con il repertorio di combinazioni classiche. Ma anche proposte più creative e, perché no, raffinate. Ci sono buoni fritti, come il gamberone avvolto nel guanciale e pastellato; tanto pesce, tra piovra e canocie; nonché verdure di stagione, variabili pressoché ogni giorno. E non manca chiaramente il baccalà mantecato in casa, servito in purezza oppure abbinato a qualche ingrediente che lo esalta.