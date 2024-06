Enoteche, bacari e ristoranti dove bere vini naturali a Venezia

Fino a 10 anni fa sarebbe stato impensabile fare una mappatura dei locali per il vino artigianale in città con così tante referenze. Pochi anni hanno trasformato Venezia dalla città delle ombre a poco prezzo in una piccola capitale del vino naturale. “Piccola” chiaramente in proporzione alle persone che la abitano e alle insegne che la popolano e in proporzione a città come Roma o Milano, dove ormai aprono wine bar tutti i giorni. Ma per nulla irrilevante anche sotto il profilo internazionale.

Dove bere vini naturali a Venezia: enoteche e vinerie in città

Enoteche, bacari, bar, ristoranti: i confini veneziani tra i vari posti in cui si beve vino (e si mangia) sono molto labili. Da tempo però sono sempre più persone a scommettere su una proposta che vada oltre la semplice ombra di vino (o lo spritz con il Prosecco da battaglia) e vende anche le bottiglie per l’asporto. Posti che consigliamo a chi vuole approfondire la cultura enologica della città, anche se a Venezia di vino ce n’è tanto, ma non sempre di qualità (anche se a molti sembra che la cosa interessi poco). Ecco quindi i nostri locali preferiti per bere, comprare e mangiare.