Nel capoluogo veneto chiunque aguzza l’ingegno per infilare un paio di tavolini a bordo acqua, lungo le calli o in mezzo ai campi. I locali di Venezia sono lo specchio della città: taluni angusti, spesso piccoli e dai soffitti bassi, riflettono l’anima poliedrica, spigolosa e confusionaria di Venezia, non sempre dotati di palcoscenico esterno. Mangiare a bordo laguna però, senza il traffico delle macchine, è un lusso che pochissime città possono concedersi, e una di queste è proprio Venezia.

Dove mangiare a Venezia nei ristoranti all'aperto

Non solo: oltre a stare lungo i canali c'è un'incredibile patrimonio di giardini e corti interne, alcune con pergole a vite, che sono uno degli aspetti più sorprendenti della vita interna veneziana. Così anche ristoranti storici rivelano delle piccole corti che sono molto ambite per mangiare in modo rilassato quando la stagione lo concente. Non mancano poi i punti di osservazione migliore, presiaditi dai lussiosi hotel che si trovano nei palazzi storici dell'isola. Abbiamo creato una lista dei locali dove mangiare all’aperto per godersi le serate veneziane, anche quando impazza la calura.