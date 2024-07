Nell’hotel dei divi del cinema al Lido di Venezia apre la pizzeria Da Michele

“I turisti che arrivano in Italia ci chiedono la pizza” raccontano dall’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Ed ecco che per il terzo anno torna la fortunata alleanza con l’Antica Pizzeria Da Michele, che porta la pizza napoletana tradizionale sulla spiaggia del lido dei veneziani. E lo fa dentro un hotel che rappresenta una pietra miliare di questa zona, nonché l’approdo dei divi del cinema durante la Biennale d’arte cinematografica ospitata qui dal 1932, un evento famoso in tutto il mondo che si impadronisce del Lido tra la fine di agosto e l’inizio di settembre (quest’anno, 2024, dal 28 agosto al 7 settembre, per la sua ottantunesima edizione).

Una breve storia dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia

Con il suo inconfondibile stile moresco e Belle Époque e le riconoscibili capanne (sono praticamente delle case!) sulla spiaggia dell’Adriatico, l’Hotel Excelsior Venice Lido è uno degli hotel più conosciuti per la sua passerella di star, per il legame con il cinema e per la storicità. Aprì infatti il 21 luglio del 1908 con una festa che già allora fu memorabile, a cui accorsero oltre 3000 ospiti. Oggi le camere e le suites sono 196, la struttura imponente ha cambiato nel tempo l’assetto della spiaggia amatissima dai veneziani. E da un molo privato con 15 minuti si arriva a Piazza San Marco. Si mangia anche: troviamo infatti l’Elimar Beach Bar and Restaurant, il Blue Bar, il ristorante Adriatico e il Pool Bar dell’hotel.

Dentro l’Hotel Excelsior Lido Venice arriva la pizza Da Michele

In tutte le strutture di ristorazione (tranne il cocktail bar, il ristorante Adriatico e talvolta in funzione del tempo), durante la stagione estiva è possibile assaggiare le pizze originali dell’Antica Pizzeria Da Michele. A partire dal 2022 infatti, il direttore dell’hotel, Alessio Lazazzera, ha voluto accontentare gli ospiti internazionali con questa nuova proposta. Campano d’origine, ha selezionato una pietra miliare nella storia della pizzeria napoletana nel mondo per servirla in riva alla famosa spiaggia. Quest’anno si è aggiunta la possibilità di abbinare le pizze con le bollicine, un percorso che sta portando il marchio Da Michele ad essere più contemporaneo e attuale.

La pizza è disponibile sia per gli interni che per gli esterni, dagli spazi all’aperto a quelli al chiuso, con una serie di ricette pensate ad hoc. Ma guai a definirle gourmet! Non mancano infatti i classici come la margherita, la marinara e la salsiccia e friarielli. Ma troviamo anche pizze dedicate proprio a questo hotel. Come la Sorrento con schiacciata all'origano, fette di pomodoro fresco e mozzarella di bufala Barlotti, basilico, olio extravergine di oliva, oppure la Crudo, tartufo e fichi con Fior di Latte di Agerola, prosciutto crudo di San Daniele dall'Ava 24 mesi, fichi, tartufo nero, e anche la Costiera con Pomodorini rossi e gialli di Sant' Erasmo, gamberi rossi crudi, ricotta al limone. Prezzi in linea con la ristorazione d’hotel (tra i 16 e i 34€ per le pizze con ingredienti più pregiati).