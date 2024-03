A Venezia nasce una nuova rivista dedicata al vino naturale e regionale

La necessità di trovare un linguaggio condiviso e attuale sul vino è dimostrata dal proliferare di riviste indipendenti (qui una nostra selezione) che raccontano storie di cibo, di territorio e di persone. Sarà anche questo il caso di Radical, magazine che avrà il pregio di essere la prima rivista dedicata in modo esclusivo al vino naturale regionale, creata dai fondatori di Vino Vero, famoso wine bar veneziano, Matteo Bartoli e Mara Sartore.

Dal wine bar alla rivista sul vino

Negli anni l’indirizzo in Fondamenta de la Misericordia si è presentato come un porto capace di accogliere in laguna gli amanti del vino, turisti, veneziani, vignaioli e semplici curiosi, venuti qui per assaggiare un vino in mescita e scoprire storie nuove capaci di andare oltre la semplice ombra di vino. Dal 2014 ad oggi gli indirizzi che propongono vino naturale a Venezia, anche grazie all’opera di conoscenza di Vino Vero, si sono moltiplicati. Nel 2019 è stata aperta una seconda sede a Lisbona e oggi arriva anche una rivista che raccoglie e condensa gli anni di questa esperienza.

La presentazione di Radical, nuova rivista sul vino naturale

Radical, nome scelto dai fondatori che si affideranno all’agenzia Lightbox per le pubblicazioni, sarà presentata ufficialmente il 22 marzo a Venezia in occasione della festa dei 10 anni di Vino Vero, come numero zero, una sorta di prototipo che aprirà la strada a numerose altre pubblicazioni a venire. Nata dopo un lavoro di due anni, il magazine prende ispirazione dai Meridiani dell’Editoriale Domus, una rivista che negli anni ’80 e ’90 era un punto di riferimento per la letteratura di viaggio in Italia. Così la coppia Bartoli-Sartori non debutta oggi nell’editoria, ma è anche tra i creatori di My Art Guides, una serie di guide sugli eventi che riguardano l’arte contemporanea.

Il vino regionale viene raccontato in una nuova rivista

Nella rivista troveremo, già dal primo numero, una sorta di racconto e di mappatura del vino naturale di ciascuna regione italiana. Non si poteva che partire dal Veneto, regione che ha ospitato Vino Vero sin dalla sua nascita, con 288 pagine d’immagini e parole per 42 interviste a vignaioli e osti, 116 cantine listate e divise per provincia, 128 locali in cui si mangia, ma soprattutto si beve naturale, il tutto completato da tre testi introduttivi per contestualizzare e mettere a proprio agio anche i lettori non esperti in materia e enologica. Il lavoro editoriale è stato svolto da Esmeralda Spitaleri e da Stella Croci, che ha curato gli assaggi di tutte le cantine interpellate, entrambe anime di Vino Vero in ruoli diversi.