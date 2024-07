Cosa si mangia per la festa del Redentore a Venezia?

C’è almeno una parola che ricorre spesso nelle testimonianze che parlano della festa più importante per la città di Venezia: tra le altre, è anguria. Simbolo che la combo di estate e festeggiamenti cittadini si muove anche all’insegna dei rituali gastronomici che si svolgono nel sabato che precede la terza domenica di luglio di ogni anno, quest’anno il 20 del mese.

La festa del Redentore in breve

Un’altra delle parole ricorrenti quando si parla di Venezia è “peste”. E proprio per celebrare la fine della peste che devastò la città negli anni tra il 1575 e il 1577 nacque la festa del Redentore. Tra fuochi d’artificio, barche e festeggiamenti, il momento clou della ricorrenza è raggiunto con la costruzione di un ponte che riunisce Venezia e la Giudecca e che ricorda il ponte di galere costruito nel 1577 per collegare la città alla chiesa del Redentore edificata dal Palladio che era stata edificata l’anno prima come ex voto benaugurante per la fine dell’epidemia di peste. Insomma un evento spettacolare, apprezzato dai turisti che si godono il fiume di barche che invade il canale della Giudecca, lo spettacolo pirotecnico notturno, ma anche dai veneziani che praticamente da mezzo secolo hanno questa data come riferimento. Si tratta un po’ del Capodanno veneziano, per questo è una festa di grande rilievo.

Cosa si mangia alla festa del Redentore

Tra il turbinio di barche, festeggiamenti e ombre di vino, restano alcune certezze in ambito gastronomico. Le ricette della tradizione festiva si possono trovare sia preparate a casa, con i prodotti dei mercati e delle botteghe alimentari, che nei menu dei ristoranti. Per esempio le sarde in saor, che citava anche il Goldoni in un passo della commedia Le donne de Casa Soa. Per saor, come molti sanno, si intende in veneto “sapore” poiché le sarde vengono cotte in salsa in modo da raggiungere il massimo del loro sapore. La ricetta delle sarde veneziane viene fatta con cipolle cotte in padella e aceto di vino bianco, un piatto che è possibile trovare nella maggior parte delle osterie venete anche al di fuori del periodo della festività, sotto forma di antipasto ad esempio, di cicchetto, sia sul pane che senza (ne abbiamo parlato qui).

Bovoletti e ricette di lumachine

Tra le ricette più tipiche invece, si segnalano i bovoletti, o bovoeti. Delle lumache di terra che vengono cotte con aglio e olio, prezzemolo, sale e pepe (ne abbiamo parlato qui). Si trovano al mercato di Rialto e in generale in tutti i mercati ittici della zona, anche se – come abbiamo detto – sono piccole lumache di terra e non d’acqua. Una ricetta molto semplice e molto amata, che si prepara sia nei ristoranti che nelle case.

Anatra ripiena e pasta con i fagioli

Tra le altre ricette si segnalano anche l’anara col pien, ovvero l’anatra ripiena preparata con fegato, uovo, mollica, salumi e altre materie prime dalla dispensa. A questa leccornia tutt’altro che light si aggiunge poi la pasta con i fagioli, anche d’estate e con temperature altissime. E per chi pensa che mangiare la pasta e fagioli a luglio sia assurdo, ricordiamo che i fasoi sono da servire tiepidi se non leggermente freddi con un goccio d’olio.

Le tavolate del Redentore all’aperto

Altra caratteristica della festa è l’allestimento nelle calli e sulle fondamenta di lunghe tavolate. Un rito che non fu fermato neppure in piena pandemia, quando fu richiesto ai veneziani di attuare un distanziamento di almeno un metro tra una tavolata e l’altra e di dotare ciascun tavolo di amuchine e disinfettanti per le mani. Fanno da contraltare sull’acqua le barche che galleggiano in attesa dei fuochi d’artificio, dove non può mancare qualche bottiglia di vino (molto più che qualche) e la famosa anguria.