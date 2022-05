Vetro di Murano, 10 milioni dal ministero dello Sviluppo

Per il vetro di Murano arrivano i fondi dal Mise (ministero dello Sviluppo), si tratta dei ristori che il governo aveva anticipato di voler assegnare al settore per permettergli di far fronte all'aumento delle spese energetiche che ha messo il nocchio il vetro artistico dell'isola per il caro gas. La notizia è stata diffusa dall'Ansa. Si tratta di 10 milioni di euro, scrive l'agenzia, che rendono operativo il provvedimento del ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

È un sostegno che riguarda anche le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale, oltre che il vetro artistico di Murano, attraverso "due decreti che disciplinano le modalità di presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto destinati da una parte a ridurre i costi delle bollette per il 2022 di ambedue i settori, dall'altra alla realizzazione di progetti per la valorizzazione della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità". Il ministero punta, ha spiegato Giorgetti, «a garantire la continuità produttiva e la valorizzazione di storiche attività di maestri artigiani che rappresentano delle eccellenze tipicamente italiane. È un segnale di attenzione - prosegue - verso le imprese già messe a dura prova dalla crisi legata al Covid e che ora fronteggiano le conseguenze del conflitto in Ucraina come l'aumento dei costi energetici e delle materie prime».

La questione dei ristori al vetro messo in ginocchio dal rialzo del costo del gas era approdata in Parlamento a ottobre scorso e un mese dopo la Regione Veneto aveva deciso di dare una risposta, stanziando dal bilancio regionale 3 milioni di euro per sostenere le imprese del distretto di Murano.