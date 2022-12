Influenza, quasi 100 mila vaccinazioni. Ulss 3: «Altre 2 settimane per proteggersi»

«L'influenza oggi colpisce i più piccoli, ma il picco, dopo Natale, arriverà anche per la popolazione adulta. Bisogna approfittare di queste due settimane per mettersi in protezione». L'appello è del direttore della Prevenzione di Ulss 3, Vittorio Selle, ed è rivolto in particolar modo alla popolazione over 60 e/o con patologie e fragilità.

La campagna vaccinale, nel territorio veneziano, prosegue a spron battuto, ma c'è ancora grande disponibilità di dosi: l'azienda sanitaria ne ha distribuite in partenza 115 mila a medici, cvp e farmacie, e ad oggi ne sono state somministrate oltre 94 mila. «È questione di pochi giorni per arrivare alle 100 mila dosi, - ha sottolineato Selle - e abbiamo fatto richiesta per averne altre 8 mila, per arrivare a quota 122 mila. Da venerdì forniremo ulteriori vaccini ai medici di base che hanno fatto richiesta fino a ieri (martedì 6 dicembre, ndr) e ulteriori la settimana prossima, in maniera che ci sia sempre disponibiltà per vaccinare».

La curva è precoce e continuerà a salire. Il fenomeno, ha spiegato il direttore sanitario dell'azienda Serenissima, Giovanni Carretta, «è collegato al fatto che lockdown e mascherine hanno inciso al ribasso sulla diffusione dell'influenza nelle stagioni passate. Ora stiamo spingendo moltissimo con le vaccinazioni, per fare una corsa contro il tempo».

Resta il fatto che per il momento sono i bambini ad essere maggiormente colpiti, con un incidenza tre volte superiore a quella degli adulti. Non è una novità che siano i primi ad essere intercettati dal virus, ma la differenza rispetto al passato sta nel fatto che i più piccoli, negli ultimi due anni, non sono stati interessati dall'influenza. «E quindi non hanno avuto la possibilità di stratificare l'immunità di base», ha precisato Selle, sottolinenando che allo scopo è stata rafforzata la campagna con i pediatri, «anche con l'utilizzo del vaccino spray nasale, piuttosto gradito, e il cui utilizzo potrà essere esteso in futuro».

A chi è offerto gratuitamente il vaccino

La vaccinazione è raccomandata e gratuita per tutte le persone over 60, per le persone fragili con malattie croniche, per le donne in gravidanza, per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, per i caregiver e per i lavoratori in ambito sanitario. La vaccinazione è disponibile dal proprio medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, presso gli ambulatori dei Servizi Vaccinali delle Ulss, ed in alcune farmacie.