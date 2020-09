Colpo grosso a Mira: vinti 100mila euro al 10eLotto

Un fortunato giocatore (o giocatrice) si è portato a casa 100mila euro al 10eLotto. A renderlo noto è Agimeg, secondo cui la persona baciata dalla fortuna avrebbe compilato la propria schedina in una ricevitoria di Mira, centrando un nove doppio "Numero Oro" in un'estrazione frequente, mettendo in gioco dieci numeri.

Schedina da 100mila euro

Si tratta della vincita più grossa della settimana. A Napoli e Siracusa sono state registrate quaterne al Lotto da 21.660 euro, mentre a Salerno è stato centrato un terno sulla ruota nazionale che ha fruttato 14mila euro.