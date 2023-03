A Cesarolo la 103. commemorazione solenne dei Caduti in guerra

In centinaia a Cesarolo hanno preso parte alla commemorazione solenne dei Caduti in guerra. È in questa frazione del Comune di San Michele al Tagliamento che a ogni anniversario, da ormai 103 anni, si onora la memoria di chi ha perso la vita durante il conflitto bellico per difendere la patria. E a Cesarolo la ricorrenza è una tra le più antiche d’Italia. Domenica scorsa, dopo le celebrazioni in forma ridotta durante gli anni di crisi pandemica, la città è tornata ad accogliere la partecipazione del pubblico accanto alle numerose associazioni di ex combattenti, reduci e d’arma, confermandosi un evento molto sentito per il Triveneto.

Sono accorsi in centinaia da Veneto e Friuli Venezia Giulia per riprendere una consuetudine che si ripete dal 1921 a oggi. Dopo gli anni di Covid in cui il rito si è tenuto in forma obbligatoriamente ridotta, la commemorazione dei Caduti di Cesarolo ha ripreso il suo normale corso e ha riunito nella località sanmichelina ex combattenti, reduci e associazioni d’arma da tutto il Triveneto insieme all’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Flavio Maurutto, alle forze dell’ordine e al pubblico. Proprio il primo cittadino racconta: «È stato particolarmente emozionante poter tornare a respirare un’atmosfera così viva e partecipata. La presenza dei labari delle associazioni di ex combattenti e reduci accorsi da tutta la provincia di Venezia, ma anche da Udine e Pordenone, è stata esaltata dall’accoglienza straordinaria degli abitanti di Cesarolo, i quali hanno addobbato le proprie case con bandiere e striscioni tricolore, in segno di rispetto e orgoglio. Desidero ringraziarli ancora una volta per la meravigliosa risposta all’evento».