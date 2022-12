Case Ater ai poliziotti in servizio a Venezia, c'è l'accordo fra Questura e Ater

Accordo fra Ater e Questura per la concessione di case pubbliche al personale della polizia di Stato. L'incontro per la sigla del patto tra il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto e il presidente dell'Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale), Fabio Nordio, è avvenuto ieri a San Rocco, nell'abitazione al civico 3078 e segna l'avvio dell'assegnazione di case dell'ente pubblico riservate ai poliziotti non residenti in servizio a Venezia.

La convenzione riguarda 20 appartamenti semi arredati, di cui 5 in centro storico e 15 in terraferma, ed è nata con il proposito di permettere ai poliziotti assegnati in servizio alla Questura, lontani dal loro paese di residenza, di poter usufruire a condizioni economicamente vantaggiose di soluzioni abitative per il loro periodo di servizio nella città. Gli appartamenti, situati in varie zone della città caratterizzate da pregresse situazioni di degrado, criminalità e problematiche di natura urbana, saranno concessi in locazione ai poliziotti vincitori del bando.

Duplice lo scopo del progetto: da un lato garantire ai poliziotti più bisognosi e lontani dal loro paese di residenza la possibilità di poter alloggiare a condizioni di favore in una realtà territoriale come quella di Venezia caratterizzata da prezzi di affitto notoriamente elevati rispetto alla media nazionale, dall’altro assicurare la presenza di personale di polizia in aree della città lagunare e della terraferma caratterizzate da condizioni di disagio urbano e degrado.

Plauso del sindacato autonomo di polizia Sap all’accordo. «Per noi la questione abitativa rimane una priorità per quanto riguarda tutti i colleghi che vengono assegnati in servizio in questura in quanto, lontani dal paese di provenienza, avranno la possibilità di avere casa in condizioni vantaggiose. L'Ater sta predisponendo il bando, con dei requisiti precisi, cosicché si avrà da una parte l’utilizzo degli appartamenti agli agenti della polizia di Stato, dall’altra una presenza degli stessi nel centro storico e a Mestre».