Sorpreso con 20 chili di marijuana, deve scontare 11 mesi in casa

Venne sorpreso con due complici in possesso di 20 chilogrammi di marijuana, arrestato in flagranza di reato e portato in carcere a Regina Coeli, dove rimase per 7 mesi. All'uomo, un 59enne di Eraclea libero da vincoli, i carabinieri della locale stazione hanno notificato un provvedimento detentivo, emesso dalla procura a seguito della condanna divenuta definitiva, per la pena residua di 11 mesi e 19 giorni di reclusione domiciliare.

Al termine dell’iter giudiziario e dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato presso la propria abitazione a Eraclea, per l’espiazione della pena detentiva, così come stabilito dall'autorità giudiziaria capitolina. Dovrà pagare anche una sanzione pecuniaria del valore di 4mila euro.