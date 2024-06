22-23 giugno stop ai treni da Vicenza a Verona per qualche ora

Forti disagi si prospettano tra la sera di sabato 22 giugno e l'alba del 23 giugno per chi deve viaggiare da Venezia a Verona (e viceversa). La circolazione ferroviaria in quelle ore sarà infatti sospesa tra le stazioni di Vicenza e Verona Porta Nuova per consentire interventi di carattere infrastrutturale.

I treni del Regionale di Trenitalia sono parzialmente cancellati tra Vicenza e Verona Porta Nuova, comunica Trenitalia: il servizio prevederà un’offerta bus sulla stessa tratta con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria. Alcuni collegamenti subiranno invece variazioni di percorso (relazione veloce Venezia-Verona) con maggiori tempi di percorrenza e cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo (servite dai bus).

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Trenitalia consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I treni Frecciarossa subiscono variazioni di percorso con modifica degli orari, incremento dei tempi di percorrenza e la cancellazione della fermata di Vicenza. I treni EuroNight subiscono variazioni di orari, di percorso con la cancellazione di alcune fermate e l’allungamento dei tempi di percorrenza.

Informazioni di dettaglio saranno disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo anche il call center gratuito 800 89 20 21.