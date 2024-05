Il 23 maggio il Giro d'Italia nel veneziano: eventi, deviazioni e chiusure

Si è riunita ieri presso la sede della Prefettura la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la pianificazione dei dispositivi di sicurezza da porre in essere in occasione della 18a tappa del Giro d’Italia, che il 23 maggio 2024 attraverserà le strade ubicate nei territori di nove diversi comuni della Città Metropolitana di Venezia: Dolo, Fiesso d’Artico, Martellago, Mirano, Pianiga, Scorzè, Spinea, Stra e Vigonovo.

Al tavolo, presieduto dal prefetto, hanno preso parte il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della guardia di finanza, il comando provinciale dei vigili del fuoco, la polizia stradale, il Suem 118, la Città Metropolitana di Venezia, CAV, Veneto Strade, i sindaci e comandanti delle polizie locali dei Comuni interessati, il commissario straordinario del Comune di Spinea e il rappresentante del Gruppo RCS, organizzatore della manifestazione.

Il tracciato del percorso, in una tappa che parte da Fiera di Primiero e arriva a Padova, prevede di entrare nell'area della città Metropolitana di Venezia dalla strada provinciale 36 all'altezza del fiume Dese, attraversare Martellago, Mirano, Scaltenigo, Cazzago, percorrere la sr 11 lungo la riviera del Brenta - Dolo, Fiesso d'Artico, Stra - e poi deviare verso il centro di Vigonovo e da lì alla provincia di Padova (Saonara, Legnaro...). Come hanno ricordato i sindaci dei comuni coinvolti, si prevede che le strade attraversate rimarranno chiuse per circa tre ore, dalle 14.00 alle 17.00 (il passaggio a Martellago è previsto intorno alle 16.00, a Vigonovo intorno alle 16.40). E anche i comuni confinanti, come indicato dalla prefettura, saranno coinvolti in chiusure e deviazioni. La lista delle deviazioni e delle strade chiuse sarà comunicata nel dettaglio dalla prefettura nei prossimi giorni. Sarà prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel pomeriggio del 23 maggio.

La festa che segue il passaggio della "carovana rosa" avrà il suo centro, nel veneziano, a Martellago, dove è organizzato un "traguardo volante": a partire dalle 10.00 fino alle ore 18.00 Martellago sarà in festa. In piazza Bertati schermo gigante, stand gastronomico, musica, ballo, esibizioni di associazioni sportive e altro ancora. Le iniziative sono state realizzate in collaborazione con la Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, il Confcommercio del Miranese Eventi, l’Associazione Pro.Martellago, la Maerne Fiere, l’Unione Ciclistica Martellago Maerne Olmo, la Vivi Martellago, la Freccia Azzurra e il Lions Team Nordic Walking.