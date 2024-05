I "No Grandi Navi" tornano in Laguna: corteo e bandiere intorno a una Msc

«È un nuovo inizio, da qui dobbiamo ripartire»: è soddisfatto il comitato No Grandi Navi al termine della giornata che ha riportato dopo diversi anni il popolo “No Grandi Navi” nelle acque di Venezia. Oggi in centinaia si sono incontrati all’ora di pranzo alle Zattere, per poi partire, poco dopo le 15, verso il terminal di Fusina, nelle varie barche messe a disposizione degli attivisti. Tanta la stampa locale e nazionale presente, una quarantina le barche, nonostante un temporale che si è abbattuto su Venezia intorno alle 13, che certo ha fatto desistere qualcuno.

Il piano prevedeva di “inseguire”, per contestare, una nave della Costa crociere, di passaggio alle 16, ma questa ha anticipato il passaggio di un’ora, forse per evitare la temuta contestazione. Protagonista del corteo un nuovo “dragone” totemico, disposto su tre barche diverse, che il movimento ha deciso di utilizzare come simbolo di questa nuova fase della protesta, insieme a maschere animali a rappresentare l'ecosistema della Laguna minacciata. Il corteo, scortato dalle motovedette della polizia e sprovvisto della nave Msc da inseguire, si è diretto fino al terminal di Fusina. Qui ha atteso l'arrivo di una seconda nave Msc, che stavolta non ha potuto evitare di essere "circondata" dagli attivisti che hanno inscenato una coreografica battaglia simbolica in acqua, fatta di bandiere e cori, che la laguna ha imparato a conoscere negli anni. Ad attenderli a Fusina anche un nutrito presidio arrivato dalla terraferma: una novità per il movimento No Grandi Navi, coerente con la nuova strategia che punta a coinvolgere tutta la gronda lagunare. Stavolta, infatti, non si contestano più le enormi navi da crociera che, transitando davanti a San Marco, avevano contribuito in modo determinante all’indignazione, che aveva portato al lungo dibattito e infine al decreto del 2021. Si contesta invece il terminal a Fusina, e i due canali che dovrebbero essere scavati sott’acqua per consentire alle barche più grandi di arrivare a Marghera più numerose, e a quelle più piccole (fino a 60 mila tonnellate) di attraccare alla Marittima. Due canali e soluzioni “temporanee”, secondo l’Autorità Portuale, che però hanno portato al "risveglio" del movimento No Grandi Navi, contro quello che considerano una manomissione dell’ambiente lagunare e il tradimento del decreto Draghi del 2021, che aveva portato al bando delle navi dalla Laguna.

Il concorso di idee per il porto off-shore, a distanza di anni, è infatti ancora in corso: una recente sentenza del Consiglio di Stato, all'inizio di aprile, ha dato ragione ai ricorrenti, e l’Autorità ha riaperto la gara. Un motivo in più, per il movimento No Grandi Navi, per evitare di investire in soluzioni temporanee dentro la laguna con impatto simile. Per la giornata di oggi, lontani i grandi numeri del passato recente, ma piena soddisfazione degli organizzatori: era la prima volta che si organizzava una traversata collettiva dalle Zattere a Fusina.