Permessi soggiorno fermi, appello dell'Ufficio immigrazione della questura a ritirarli

Quattromila i permessi di soggiorno chiesti e mai ritirati in questura a Venezia. Altri 500 sono in arrivo da Roma. A fronte del boom delle richieste di tutti i tutti i tipi di permessi, dal post-Covid in poi con la ripresa della mobilità internazionale, questi documenti che molte volte vengono sollecitati con urgenza, poi vengono completamenti dimenticati. Per questo l'Ufficio immigrazione della questura veneziana ha lanciato un appello affinché le persone che hanno avviato l'istanza, ne controllino lo stato e poi vadano a ritirare il documento se risulta pronto.

Sono state previste delle aperture straordinarie degli sportelli, e ci si può presentare senza appuntamento ma personalmente, perché vengono rilevate le impronte. Nei giorni 22, 24, 29 e 31 maggio, dalle 15 alle 17.30, in Via Nicolodi 21, gli utenti possono andare a prendere il proprio permesso di soggiorno.

Meglio farlo prima dell'estate, spiegano dalla questura, perché poi la coda aumenterà visto che molti ritornano ai Paesi d'origine e hanno bisogno per tornare in Italia di un documento in corso di validità. Prima di accodarsi (se molte persone si presenteranno potrebbero essere previste altre giornate) occorre avere con sé: documento di identità (passaporto), vecchio permesso di soggiorno e ricevuta rilasciata dalla Questura al momento della presentazione dell’istanza. Ciascun richiedente intanto può verificare a che punto è la sua pratica nel sito della polizia di Stato, inserendo il numero. E se l'indicazione è: "in consegna" questo significa che è possibile andare a prendere il permesso.

Molti permessi li avevano domandati cittadini ucraini, che poi sono tornati al loro paese, per questo, ipotizza la questura, sono rimasti fermi. Ma il mistero rimane per le altre migliaia di documenti mai reclamati, pur a fronte di un'impennata della domanda di tutti i tipi di documenti: per asilo politico, per lavoro e per studio particolarmente.