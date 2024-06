I lagunari in Piazza San Marco per i 40 anni dal riconoscimento della specialità

«Come lo scoglio infrango, come l'onda travolgo». Il motto dei Lagunari ha riecheggiato in piazza San Marco a Venezia per i 40 anni dalla costituzione della specialità. Questa mattina la cerimonia: in piazza le donne e gli uomini del corpo speciale, l'sssociazione lagunari, la Fanfara dell'esercito.

Sul selciato della piazza hanno sfilato la bandiera di guerra del Reggimento, il gonfalone della città di Venezia, i labari delle associazioni combattentistiche d'arma. Sul palco erano presenti le autorità militari e civili; per la città, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha sottolineato il forte legame che unisce Venezia ai lagunari: «Un rapporto da sempre molto profondo - ha detto - loro sono gli eredi dei Fanti da Mar della repubblica Serenissima e oggi restano un orgoglio per l'isola e la terraferma. Venezia è loro grata anche per l'impegno odierno, generoso e coraggioso, nelle attività di presidio del territorio con il progetto Strade sicure».

«Guerra è una parola che non vorremmo mai usare ma noi soldati dobbiamo essere sempre pronti in maniera seria e coscienziosa - ha detto ha spiegato il capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello -. Ancor più oggi perchè serve un cambio di passo: la tecnologia sta attuando una rivoluzione militare, sta dettando un cambio di paradigma nel gestire i conflitti, ma al contempo tornano parole come trincea, unità corazzate, campi minati e rotoli di filo spinato, che avevamo lasciato sui libri sulla Grande guerra».

Un pensiero è andato a coloro che hanno perso la vita in missione: sono stati ricordati il capitano Ficucello, il capitano Bucci, il primo Caporal maggiore Vanzan. «Un pensiero doveroso va a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita in missione - ha concluso Damiano -, alle loro famiglie e a tutti coloro che vedo qui presenti oggi e che a distanza di anni continuano a sentirsi orgogliosamente lagunari. Venezia non dimentica».