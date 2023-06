Lite finisce a coltellate, arrestato l'aggressore

Una lite scoppiata verso l'una di notte a Ceggia è culminata in una coltellata che ha ferito all'addome un uomo. La vittima non è in pericolo di vita, mentre il responsabile, un 56enne del posto, N.V., rintracciato alcune ore dopo è stato arrestato. Il venerdì, Festa della Repubblica, era stato un giorno di celebrazioni, con la cerimonia durata fino a tarda sera sul sagrato della chiesa. Poi in nottata si è sfiorata la tragedia in via Foscolo, la strada adiacente al canale Piavon. Tutto è accaduto fuori da un bar che aveva già chiuso, poco distante dal centro, nella notte tra venerdì e sabato. Prima il diverbio tra due uomini entrambi di Ceggia, di 55 e 56 anni, poi il colpo d'arma da taglio inferto all'altezza della pancia dopo la serata trascorsa nello stesso locale.

Il più anziano ha aggredito l'altro, che ha evitato il peggio solo perché l'arma utilizzata forse non era di grandi dimensioni. Così i carabinieri sapute le generalità del presunto responsabile lo hanno rintracciato e poi arrestato. Nell'attaccare il compaesano non gli avrebbe colpito gli organi interni, ma resta la gravità dell'episodio in una città che non ha mai avuto problemi di ordine pubblico, come Ceggia. Tutto è degenerato a partire da un diverbio, probabilmente dopo qualche bicchiere in più, finché fra la vittima e il coetaneo non sono volate parole grosse ed è spuntato il coltello. «Ceggia non si identifica con questo evento - ha detto il sindaco Mirko Marin - nemmeno si può dire che qui ci siano persone che girano armate. Conosciamo bene tutti e due i coinvolti che in passato hanno avuto qualche problema e forse in serata avevano alzato un po' il gomito».