600 giorni senza regolamento sugli affitti brevi: consegnato al sindaco un ironico "Leone"

Azione simbolica e ironica, ma carica di valenza politica, quella organizzata oggi a Ca' Farsetti dagli attivisti di Alta Tensione Abitativa, il gruppo che dal 2022 ha elaborato una proposta di legge sulla regolamentazione degli affitti turistici, e che tra le altre cose ha contribuito, con il dibattito conseguito, a far approvare al Parlamento, all'unanimità, nel luglio 2022 l'emendamento "Pellicani" (dal nome del senatore Pd proponente), che consentiva a Venezia - unico caso in Italia, allora e ancor oggi - di darsi un regolamento comunale che ponga limiti e regole alle affittanze turistiche.

Oggi, alle 16, una ventina di attivisti si sono incontrati davanti al Comune - l'accesso a Ca' Farsetti è stato concesso solo a una delegazione di due persone - per sancire i 600 giorni trascorsi dall'approvazione dell'emendamento, senza che la giunta di Venezia abbia pubblicato il detto regolamento, nonostante diversi annunci a riguardo. «Il libero consesso di cittadini residenti o a loro discapito non residenti» a Venezia, recitano le motivazioni dell'autoproclamata "giuria" lette davanti a Ca' Farsetti, riconosce al sindaco e alla giunta «l'incredibile merito di aver evitato la possibilità storica» di intervenire per affrontare lo squilibrio tra le case destinate alla residenza e le case destinate al turismo.

Indubbia sarebbe, per gli attivisti, la precisione e la volontà «con cui, in oltre 600 giorni di tempo, i premiati siano riusciti a non attivare alcun regolamento in materia, per altro continuando a millantare di volerlo fare o di averlo già (quasi) fatto», che confermerebbe a detta loro come la giunta sia subalterna ai «poteri che gravano sulla città segnandone ogni giorno di più una crisi demografica, culturale e civile che tutto il mondo riconosce come indegna e grave».

Il premio scelto, un ironico "Leone con la coda tra la gambe", è stato poi consegnato alla segreteria del sindaco da una delegazione di due persone, in assenza di giornalisti, per scelta del gabinetto del sindaco. Ca’ Farsetti a riguardo fa sapere che la richiesta di Alta Tensione Abitativa di consegnare “una comunicazione relativa alla sua azione sulla regolamentazione delle locazioni turistiche nella città di Venezia" riguardava appunto una delegazione, ed è stata concordata con loro per le vie brevi nelle modalità operative. A specifica richiesta, il funzionario che ha ricevuto la delegazione ha negato il consenso ad essere filmato, nel pieno rispetto del Codice di comportamento dell’Ente, essendo nello svolgimento della propria attività.

L'azione è stata occasione anche per rilanciare la proposta di legge nazionale sul tema elaborata dal gruppo, che permetterebbe a tutte le città, e non solo a Venezia, di poter regolare il fenomeno. Dalle 17 si è tenuta alla Pescheria di Rialto un'assemblea di Alta Tensione Abitativa, partecipata da molti altri cittadini, a cui hanno presenziato, dal vivo o da remoto, i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari d'opposizione. Per quanto riguarda il regolamento di Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro ha più volte spiegato di aver elaborato una proposta, l'ultima poche settimane fa: l'idea, secondo quanto dichiarato, è quella di prevedere un registro degli immobili facoltativo, che permetta a chi rispetta alcune regole di affittare ai turisti senza limiti, mentre gli altri potrebbero farlo solo per 90 giorni l'anno.