Sette pazienti positivi all'ospedale di Chioggia

Individuati all'ospedale di Chioggia alcuni degenti positivi anche se asintomatici. La periodiche verifiche effettuate sui pazienti ricoverati hanno consentito, nel pomeriggio di oggi, l'individuazione di alcuni pazienti positivi tra le persone ricoverate. Due i pazienti positivi individuati nell'area della Chirurgia multidisciplinare, cinque nel reparto di Geriatria; nessuna delle persone di cui è stata rilevata la positività presentava o presenta sintomi.

Isolati i pazienti positivi, effettuate le operazioni di sanificazione, la direzione dell'ospedale prosegue il monitoraggio nelle due aree, l'accesso alle quali è contingentato, e prosegue i controlli in ogni area per garantire l'identificazione di eventuali casi di positività. Mentre è impegnata nell'azione di sorveglianza, la direzione dell'ospedale sottolinea la necessità di accedere alla struttura nel rispetto delle normative, per evitare situazioni che possano mettere a rischio, come in questo caso, la salute dei degenti.