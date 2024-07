«Dopo 9 anni lasciamo Venezia, impossibile trovare casa»

Nell'estate in cui il centro storico di Venezia è ormai sceso stabilmente sotto i 49 mila abitanti, sono le storie di quelli che scelgono di andare via a malincuore ad aiutare a comprendere i perché di un fenomeno di spopolamento che è riduttivo ricondurre all'invecchiamento. La vicenda di Andrea e Paola, che hanno scelto di condividerla con VeneziaToday, è in questo senso emblematica.

Entrambi sono dipendenti statali, lavorano per il ministero dell'istruzione, lui come docente alle scuole superiori, lei come personale Ata. Nove anni fa, con figli già grandi, hanno scelto di trasferirsi a Venezia, per restarci. «L'abbiamo scelta perché ci piaceva, ci piaceva la vita veneziana, conoscevamo la città e le difficoltà, ma anche i benefici di una vita a Venezia» spiega Paola. Ma da qualche settimana si sono trasferiti, per sempre. Il motivo è solo uno: l'impossibilità di trovare un'abitazione adeguata.

«Sia chiaro, dieci anni fa la situazione era già problematica. Abbiamo vissuto per cinque anni in una casa non adeguata, un magazzino riadattato - racconta Paola - Poi nel 2020 abbiamo dovuto cambiare, e siamo riusciti, con l'aiuto di amici a trovare: allora avevamo potuto vedere alcune case, e scegliere». Ma quel momento sembra ormai finito, come sta riscontrando chiunque in questi mesi stia cercando casa, da residente, a Venezia centro storico. «Quando la proprietà ci ha detto che alla fine del contratto non saremmo stati rinnovati, abbiamo iniziato a cercare, a guardarci intorno - spiegano i due - ma non c'era più niente, i pochi appartamenti non affittati ai turisti erano passati a studenti. Non è possibile pensare di pagare 1500 euro al mese per un appartamento accettabile, 1000 euro per 40, 50 metri quadri. Neppure con due stipendi statali». Paola nota che anche altri costi sono maggiori nel centro storico di Venezia che altrove, dalla spesa al posto auto, ma è chiaro che è stata l'impossibilità di trovare una casa adeguata la causa scatenante: «Prima non avevamo neppure pensato di andarcene. Poi abbiamo iniziato a guardarci incontro, e a malincuore siamo andati via. Molti stanno facendo la stessa scelta, a volte verso la terraferma, a volte verso altre città. In tanti non lasciano Venezia volentieri».

Sono casi, questi di famiglie a doppio reddito e senza figli a carico, che difficilmente possono beneficiare di appartamenti comunali, con le liste d'attesa attuali, e che quindi devono guardare al mercato privato. Mercato privato che però è sempre più orientato verso le affittanze turistiche. In questo momento sono oltre 6200 gli appartamenti a disposizione su Airbnb, in tutto il territorio comunale di Venezia, terraferma compresa. Mentre nei principali portali dedicati agli affitti a lungo termine, Idealista e Immobiliare.it, sono meno di 800 in tutto: di questi, la grande maggioranza propone solo affitti transitori o per studenti. La situazione è quindi molto critica nel centro storico, ma investe buona parte delle aree centrali del comune, dove sono storicamente più concentrati gli affitti.

Paola e Andrea in ogni caso non rinnegano la scelta fatta 10 anni fa: «Abbiamo avuto esperienze bellissime, il legame che si è creato con la città è solido e stabile. Sapevamo fosse difficile, e ci sentiamo ormai veneziani. Tanti che arrivano dal Sud decidono di rimanere: però magari stanno lontani dal centro, la venezianità, da chi non la vive, spesso non viene capita. Faremo il tifo per Venezia, sempre». Paola poi ha un sussulto: «C'è un tema, quello della sicurezza. Se la città si spopola, la rete dei veneziani c'è sempre meno. Se si ha bisogno di un aiuto, per esempio tornando a casa di sera, noi trovavamo sempre porte aperte. Adesso, se in una calle 7 case su 10 sono abitate solo da turisti, chi ti guarda? Chi s'affaccia? Anche questo serve a salvare una città».