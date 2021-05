«Sporcizia, degrado, mancanza di sicurezza», chiuso hotel di Mestre

«La sporcizia, il degrado, le carenze strutturali, il cattivo odore, la mancanza delle più elementari condizioni di sicurezza, le pessime condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro, l’assenza di idonei mezzi antincendio, e addirittura la presenza di cavi elettrici scoperti, senza alcuna protezione, esponevano i lavoratori occupati a elevati rischi per la loro incolumità». È quanto scrivono i carabinieri di Mestre in una nota a seguito di un'ispezione all'hotel Giovannina di Mestre. Un controllo che ha portato alla denuncia del titolare, un cittadino originario del Bangladesh K.R.I., 38enne.

L’albergo è posizionato in via Dante, non distante dalla stazione ferroviaria. Dell’elenco delle potenziali violazioni in materia di lavoro e di sanità non è mancato quasi nulla: omessa valutazione dei rischi/informazione/formazione dei lavoratori, omessa dotazione presidi sanitari, omesse revisioni impianti, mancate esposizioni cartellonistiche di legge.

Al termine del complesso controllo, l’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo, mentre per il titolare è scattata anche una multa di 72mila euro. A questo si aggiunge la denuncia per omissione di comunicazione sugli alloggiati, poiché uno degli ospiti, un cittadino albanese, oltre a non essere registrato era inserito in banca dati per la notifica della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Venezia per spaccio.