Spaccano una vetrina ed entrano nel negozio in piena notte: arrestati

Sono stati arrestati a Jesolo e processati per direttissima due cittadini marocchini per furto in concorso.

Il furto

La segnalazione è giunta alla sala operativa in piena notte del 13 agosto: un testimone ha riferito di aver visto i due uomini introdursi in un noto bazar di via Bafile, dopo averne infranto una vetrina. I poliziotti della volante, giunti tempestivamente sul posto, hanno così intercettato due uomini che corrispondevano alla descrizione delle caratteristiche fisiche e dell’abbigliamento fornita dal cittadino che aveva telefonato al 113. I due sospetti sono stati identificati e trovati in possesso di vari arnesi da scasso e di 300 euro di cui non sapevano giustificare la provenienza, che corrispondevano a quanto sottratto dal registratore di cassa del negozio, risultato forzato dal successivo sopralluogo.

Arresti

I due, C. Y. di 38 anni e Z.R. di 44 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale sono stati messi agli arresti per furto aggravato in concorso. È stata informata di quanto accaduto anche la titolare del negozio che ha potuto sporgere denuncia nei confronti dei due. La tempestiva segnalazione del cittadino e l’immediato intervento dei poliziotti hanno permesso così di scongiurare l’eventualità che i malfattori riuscissero a far disperdere le proprie tracce dopo il fatto. I due sono stati portati a Santa Maria Maggiore di Venezia.