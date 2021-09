Le campane di San Marco celebrano la Giornata Internazionale della Pace e inaugurano il summit di Europa Nostra | VIDEO

Il suono cristallino delle campane del campanile di San Marco ha inaugurato questa mattina il summit promosso da Europa Nostra dedicato al patrimonio culturale europeo. L'evento ha coinciso con la Giornata Internazionale della Pace, in occasione della quale, dalle ore 12.00 italiane, si sono uniti in coro i rintocchi delle campane di molte città e di importanti siti storici europei.

Si è quindi tenuta questa mattina, a Palazzo Ducale, la conferenza stampa di presentazione del summit Per una Nuova Rinascita Europea: a spiegarne le finalità e gli obiettivi sono state Sneška Quaedvlieg-Mihailović, segretaria generale di Europa Nostra, Paola Marini, presidente dei Comitati Privati Internazionali della Salvaguardia di Venezia e Emanuela Carpani, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

Dal 21 al 24 settembre Venezia diventerà la sede dell'incontro: un’occasione per evidenziare il valore del patrimonio culturale al fine di promuovere una ripresa sostenibile ed inclusiva dell’Europa. L'evento, che si terrà alla Fondazione Giorgio Cini, è organizzato con il sostegno dell'Unione Europea e si svolge sotto il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza slovena del Consiglio dell'UE e del Ministero Italiano della Cultura.

Il capoluogo veneto sarà al centro di numerose e approfondite discussioni: l'incontro previsto domani, 22 settembre, ad esempio, sarà dedicato al tema Salvare Venezia e la sua Laguna: come ripartire e ricostruire meglio?. «Questa città è per noi un simbolo che racconta tanto del nostro futuro quanto del nostro passato» ha spiegato Quaedvlieg-Mihailović.

«I comitati si dedicano da oltre cinquant’anni alla salvaguardia della città lagunare – ha sottolineato inoltre Paola Marini –. Giungono ora a compimento molte attività volte a riparare i danni dell’acqua alta del 2019 e a rilanciarne la ripresa. In aggiunta, si è avviata in questi mesi la stesura di un documento guida “per una nuova cultura urbana europea”: un appello che costituirà nella sua preparazione finale il contributo della nostra associazione alla giornata di domani. Nella risposta alla pandemia l’Unione Europea è stata determinante; confidiamo che svolga un ruolo analogo anche nel fare di Venezia un esempio positivo per affrontare e risolvere i problemi e le sfide che ci attendono in futuro e che richiedono un’azione concreta, solidale e immediata».

Quaedvlieg-Mihailović ha concluso con una dichiarazione d'intenti: «Vogliamo che il nostro summit lasci un'eredità duratura e, per questo motivo, prevediamo dei risultati concreti. Verrà lanciato un appello rivolto ai leader, una vera e proprio "call for action" in dieci punti per inserire efficacemente i valori del nostro patrimonio culturale nelle loro priorità attuali e future». Il summit si porrà infatti anche l'obiettivo di mobilitare gli esponenti culturali locali, nazionali ed europei: a tal proposito è previsto per venerdì 24 settembre un confronto, riguardante le politiche del patrimonio europeo, al quale parteciperà il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, insieme ad altri esponenti di rilievo europeo.

Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha inviato un messaggio di saluto al summit di Europa Nostra: «Oggi, con Piazza San Marco e tutta Venezia come punto di partenza, le campane di alcuni dei più importanti siti del patrimonio mondiale suoneranno con orgoglio in tutta Europa. Che il suono di quelle campane sia il suono della speranza, della nostra unione, della nostra solidarietà e della determinazione comune di costruire un mondo più pacifico e più umano, mettendo la cultura ed il nostro patrimonio culturale condiviso al centro dei nostri sforzi».

Gli appuntamenti principali saranno trasmessi in diretta streaming. Il programma completo è disponibile online.