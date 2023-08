Turista abbandona le figlie al porto per ubriacarsi

Con una giustificazione si sarebbe allontanato dalle figlie, lasciandole da sole al porto di Napoli dove erano in attesa del traghetto per Ischia. Protagonista dell'episodio, riportato da NapoliToday, è un padre veneziano. Le ragazze, di 10 e 15 anni, sono rimaste ad attenderlo in banchina. Dopo una ventina di minuti hanno provato a contattarlo, perché il traghetto sarebbe partito di lì a poco. «Sto arrivando», avrebbe risposto l'uomo, ma dopo un'altra mezz'ora di lui non c'era traccia.

Le persone presenti hanno cominciato a preoccuparsi per le due minorenni, soprattutto dopo la partenza della nave per Ischia, ormai persa. Così qualcuno ha chiamato i carabinieri che, ascoltata la descrizione delle figlie, hanno cercato di capire dove fosse il padre. L'uomo è stato trovato a centinaia di metri di distanza, completamente ubriaco. Farfugliava frasi confuse. Le forze dell'ordine hanno rintracciato la madre, che evidentemente non era con loro. Su sua indicazione, le figlie sono state affidate ad un conoscente napoletano. Il padre, invece, è stato denunciato per abbandono di minori.