"Made in Italy" prodotti all'estero: grosso sequestro e perquisizioni in 400 negozi

Oltre 75mila capi di abbigliamento sequestrati e sei persone denunciate, per una frode quantificata in circa 8 milioni di euro. Sono i risultati di un'indagine del comando provinciale della guardia di finanza di Venezia, coordinate dalla procura di Pordenone, che ha fatto emergere un traffico di prodotti con falsa dicitura "made in Italy" provenienti dall'estero.

L'operazione, condotta dal gruppo di Portogruaro, è partita da un controllo in autostrada in corrispondenza della stazione di servizio Fratta Nord, tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza. Dentro un autoarticolato proveniente dalla Bulgaria i finanzieri hanno trovato un grosso quantitativo di abiti che presentavano, appunto, diciture come "made in Italy" o “finest italian fabrics". I documenti di trasporto e le fatture, però, riportavano la provenienza estera. La destinazione era una nota azienda di moda con sede in provincia di Brescia.

Le indagini hanno permesso di accertare che le fasi di lavorazione, fabbricazione e confezionamento dei capi di abbigliamento avrebbero avuto luogo esclusivamente in altri paesi, come Bulgaria, Albania e Tunisia. Dopodiché l'azienda bresciana li importava e li distribuiva per la vendita in vari negozi in tutta Italia. A questo punto l’Autorità giudiziaria ha emesso decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di oltre 400 esercizi commerciali, rivenditori (ignari) degli abiti recanti false indicazioni di origine. Circa 4.800 capi, ancora esposti nei negozi, sono stati sottoposti a sequestro probatorio. Sei persone, in tutto, dovranno rispondere penalmente della presunta frode.