Diritti delle donne, scontro al mercato. Sabato il volantinaggio di "Pandora"

Diritti delle donne: è scontro sull'aborto. Tutto è iniziato sabato al mercato di Marghera tra un gruppo di attivisti dell'onlus antiabortista "Pro Vita & Famiglia", che parlavano d'interruzione di gravidanza, e i giovani militanti del "Laboratorio climatico Pandora".

«La nostra lotta è per la vita - rimarcano dal collettivo - quando ci battiamo contro la devastazione del nostro territorio, per il diritto alla casa, a un'istruzione degna (a partire dagli asili nido), a vivere in una città che stimoli e aiuti chi ci vive. Gli antiabortisti si preoccupano della nascita, ma del resto della vita di un neonato non gliene importa».

La reazione

La polemica nasce dall'autorizzazione ottenuta da "Pro Vita, spiega il Laboratorio, che ha ottenuto uno spazio pubblico da cui diffondere le proprie idee. «La nostra reazione è stata quella di non far passare la cosa sotto silenzio - commentano al Pandora - Siamo arrivati al mercato gridando di rabbia di fronte a chi vive per negare i diritti altrui (aborto)». Tra le persone al mercato qualcuno si è unito al coro di protesta e la tensione è salita tra proteste e toni accesi. I "Pro Vita" poi hanno poi concluso il presidio.

«Non siamo minacciosi e violenti come ci hanno dipinto - spiegano i giovani del Laboratorio climatico - La libertà d’espressione è di tutti, non solo dei tre uomini che parlavano dei diritti delle donne non accettando che alcune potessero contemporaneamente voler esprimere il loro dissenso. Nessuna rissa, nessuna aggressione. Solo "anticorpi" - sostiene il collettivo - contro idee che vorrebbe riportare i diritti civili indietro di un secolo». Sabato hanno annunciato il loro ritorno al mercato di Marghera per un volantinaggio che sensibilizzi «sull’impossibilità di scegliere per tante donne, vista la grande presenza di medici obiettori di coscienza negli ospedali e l’assenza del di un numero necessario di strutture come consultori, centri antiviolenza e case sicure in mancanza d'investimenti per assicurare a tutte la possibilità di avere asili nido vicini e accessibili».