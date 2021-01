Traffico ferroviario rallentato tra Venezia e Mestre. «Presenza di un corpo senza vita»

Da stamattina, domenica 17 gennaio alle 9, il traffico ferroviario risulta rallentato tra Venezia e Mestre "per accertamenti delle forze dell’ordine sulla linea". La polizia ferroviaria verso mezzogiorno è ancora sul posto per le verifiche sul corpo senza vita trovato all'altezza di via Righi.

In base a quanto riferito da Rfi (Rete ferrovie italiane) si registrano rallentamenti fino a 20 minuti, "a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari che comporta la riduzione della velocità nel tratto interessato". È in corso un intervento per garantire la ripresa del traffico ferroviario.