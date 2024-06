Morte dell'operaio Islam Miah. La procura accerta, la comunità fa un esposto

Autopsia per Islam Miah, l'operaio 34enne che ha perso la vita martedì. Dopo una notte ricoverato all'ospedale, a seguito della caduta da un trabattello sopra il quale stava lavorando, non ce l'ha fatta il giovane bengalese. Papà di due bambini di otto e due anni e mezzo, che ha lasciato in Bangladesh con la madre per venire a lavorare in Italia, lunedì sera era al lavoro all'interno di una nave alla Fincantieri a Marghera, per la ditta in appalto Sait, che fa coibentazione delle navi. Tra le 18.30 e le 19 pare lo abbiano sentito dire: "mi sento male", prima che perdesse l'equilibrio e finisse a terra battendo la testa, senza più riprendere conoscenza.

La comunità bengalese, attraverso un avvocato, presenterà un esposto in procura affinché venga fatta piena luce su quanto è successo, sui tempi del soccorso, sulle ragioni del malore che hanno preceduto la perdita d'equilibrio. La procura procede sulla base delle testimonianze dei due colleghi che stavano lavorando assieme a lui. Accanto alla piccola impalcatura su cui c'era Miah, su un'altra vicina ci sarebbe stato un operaio che come il 34enne deceduto riceveva da un terzo collega, che operava a terra, le parti di lana di roccia che loro andavano ad applicare in alto, per rivestire la nave. Uno dei colleghi di Miah gli avrebbe sentito dire, senza vederlo, che si sentiva male, prima della caduta a terra con tutto il trabattello, crollato insieme al lavoratore.

«Tutte circostanze che vanno verificate - ha detto il rappresentante della comunità bengalese, Prince Howlader, che in contatto con il suocero di Islam Miah lo sta sostenendo anche per la raccolta dei soldi che saranno necessari al rimpatrio della salma e a dare un aiuto alla moglie e ai bambini - Chiediamo venga accertato se Miah sia stato male per aver respirato qualcosa - continua Howlader - Lavorano a contatto con la lana di roccia, colle, vernici. Ci chiediamo se avesse dispositivi di protezione a sufficienza e formazione adeguata». C'è anche l'interrogativo della glicemia. «Che valori aveva e chi li ha accertati?». Lo chiede il segretario della Filctem Cgil di Venezia, Davide Stoppa, che ieri ha indetto uno sciopero di due ore con presidio davanti all'ingresso di Fincantieri, a cui ha aderito la totalità dei lavoratori.

Lo stato di salute dell'operaio 34enne non risulta avesse destato preoccupazioni finora. Tuttavia il caldo umido di questi giorni potrebbe essere stato difficile da sopportare: circostanze che da più parti si chiede di accertare. Cgil e Cisl stanno raccogliendo soldi per Miah e la sua famiglia. «È bene che si facciano tutte le indagini. L'operaio è morto al lavoro, non in spiaggia - commenta il segretario generale della Camera del lavoro metropolitana, Daniele Giordano - Si deve tenere conto di quello che stava facendo e del contesto in cui operava». Fim Cisl Venezia e Femca Cisl Venezia ritengono che la soglia dell’attenzione sulla sicurezza debba essere sempre molto alta.

«Abbiamo incontrato l’azienda, vogliamo approfondire i fatti», dice il delegato Fim Cisl, Nunzio Molaro. «In un momento come questo le istituzioni devono scegliere da che parte stare: se con il profitto a ogni costo o con la tutela della salute e della sicurezza nel lavoro», argomenta Monica Sambo, segretaria del Pd veneziano. «Ennesima morte sul posto di lavoro, uno stillicidio che colpisce lavoratori e lavoratrici. Vanno rafforzate le misure di prevenzione, combattuti appalti e subappalti che rendono i lavoratori ricattabili e sfruttabili», conclude Maurizio Enzo, segretario di Sinistra Italiana Venezia.