A luglio oltre 7mila utenti curati nei punti di primo intervento del litorale

Aumentano le persone che si rivolgono ai punti di primo intervento (ppi) nelle località turistiche di Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti. Contemporaneamente, secondo i dati dell'Ulss 4, diminuiscono i tempi d’attesa per effetto di una nuova gestione interna.

A confermarlo è il bilancio dell’attività nel mese di luglio, che ha visto l’accesso di 7276 persone nelle strutture di questo tipo: un incremento del 10% nei ppi di Jesolo e Bibione e del 6% in quello di Caorle, mentre quello di Cavallino Treporti registra numeri in linea con l’estate 2022. Il più “movimentato” è Jesolo, con assistenza fornita nel mese di luglio a 3045 persone, una media di 101 al giorno.

La maggioranza degli accessi (dal 60 al 76%) è avvenuta per problemi codificati in codice minore, ossia non urgenti. In larga parte si tratta di utenti che hanno lamentato problemi nati principalmente da disattenzioni in ambiente di vacanza, come traumi (30%), distorsioni, fratture; a seguire otiti, infezioni agli occhi e delle vie urinarie, gastroenteriti.

Nei punti di primo intervento i turisti vengono accolti da personale interprete-amministrativo che fornisce loro un primo supporto relativo al percorso di cura più appropriato. Particolarmente apprezzato è il servizio di mediazione linguistica fornito ai turisti di lingua straniera.

Nell'estate 2023, come detto, si sono ridotti i tempi d’attesa, che a Jesolo sono mediamente di 28 minuti. «Al punto di primo intervento di Jesolo - spiega il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi - sono stati attivati in via sperimentale due ambulatori ad accesso diretto, di ortopedia e di guardia turistica, che hanno portato ad attese più brevi. Sono attività collegate direttamente al pronto soccorso e possono gestire in tempi molto rapidi i casi meno gravi, che poi sono anche i più numerosi, lasciando al personale dell’urgenza-emergenza la gestione dei casi più complessi. È un modello di gestione vincente e potrà essere replicato anche nelle altre unità di urgenza-emergenza».