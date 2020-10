Solo un terzo dei "sospetti covid" che accede all'Angelo risulta positivo al tampone

Le persone con sintomi da covid-19 che accedono nei pronto soccorso dell'Ulss 3 sono in lieve aumento rispetto, ma i numeri, per ora, non destano preoccupazione. Allo stesso tempo, come spiega l'azienda sanitaria in nota, sono lievemente calati gli accessi per patologie non covid.

Calo di accessi di pazienti non covid

Il calo di accessi complessivi è stato sensibile nell'ultima settimana, quando è stato registrato un -28% a Mestre, un -20% a Dolo e un -17% a Mirano, con cali poi meno sensibili negli altri pronto soccorso. La riduzione si conferma anche confrontando gli accessi di settembre e quelli di ottobre: in questo caso è il pronto soccorso di Venezia a registrare la diminuzione più sensibile, con un -26%. L'azienda, non potrebbe essere diversamente, sta controllando anche il dato degli accessi covid: «Negli ultimi 15 giorni - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben - Va però evidenziato che l'accesso di persone positive resta molto limitato rispetto al totale degli accessi giornalieri: risultano infatti positive tre persone ogni cento».

I dati del solo pronto Soccorso dell'Angelo aiutano ad inquadrare la dimensione del fenomeno: al Pronto Soccorso di Mestre, infatti, nel mese di ottobre sono state accolti come "sospetti covid" 354 utenti, per una media di 13 persone "sospette Covid" ogni giorno; di queste, solo 121 persone, cioè 4/5 al giorno di media, sono poi risultate positive al tempone. Questi numeri vanno rapportati al totale dei positivi che si registrano nell'Ulss 3 Serenissima (attualmente 2473), la maggioranza dei quali sono isolati a domicilio, con una percentuale di asintomatici superiore al 95%.