Corsie preferenziali per i residenti agli imbarcaderi Actv, al via la sperimentazione

Si è chiuso un altro weekend importante in termini di afflusso di visitatori a Venezia, con una pressione consistente sulle isole e sul Lido, in particolare nella giornata di ieri domenica 10 aprile, con sole e bel tempo. Il fine settimana appena trascorso ha visto Avm Actv impegnata su più fronti sia nella rete di navigazione sia in quella automobilistica e tranviaria. L'imbarcadero delle Fondamente Nove A, principale terminal di accesso per le isole di Murano, Mazzorbo Burano e Torcello, ha beneficiato in particolare della nuova organizzazione a terra delle attese con code ordinate e l’accesso prioritario garantito per i residenti.

Il buon esito dell’iniziativa è testimoniato dai numeri: oltre 4 mila persone gestite tra le 9.30 e le 14.30 di venerdì, sabato e domenica. Nessun particolare problema rilevato a Murano Faro e Burano grazie alle corse aggiuntive di linea 12 di afflusso e deflusso organizzate dall’azienda in modo strutturale e che saranno confermate per tutti i prossimi sabati, domeniche e festivi fino a inizio novembre con due corse all’ora a partire dalle 11 e fino alle 20.

Da venerdì 15 aprile prenderà avvio anche a Murano Faro la sperimentazione sulla gestione delle attese a terra, in integrazione con i servizi aggiuntivi nei fine settimana e nei festivi. Corse aggiuntive organizzate, con la stessa modalità e differenti orari (dalle 9.15 alle 14.15) in linea 15 da Punta Sabbioni per San Marco - San Zaccaria e al rientro (dalle 14.30 alle 20) da San Marco - San Zaccaria per Punta Sabbioni con corse ogni 30 minuti. Sono invece state 70 le corse aggiuntive organizzate nella rete autobus e tram domenica per rinforzare tutte le principali linee urbane in accesso e in deflusso da e per Venezia. Questo assetto accompagnerà, insieme ad altre integrazioni al servizio che verranno via via introdotte per la stagione estiva, nei prossimi mesi il trasporto pubblico veneziano, con un occhio alla ripartenza e uno alla sostenibilità del conto economico.