Sequestrati all'aeroporto accessori confezionati con pelle di coccodrillo

Due paia di scarpe con inserti di pelle di coccodrillo di una nota casa di moda italiana e due portafogli in pelle di rettile per i quali l’esportatore non è stato in grado di fornire il previsto certificato. E' quanto hanno trovato i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia in servizio all’aeroporto Marco Polo di Tessera, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, durante un controllo su spedizioni di corrieri aerei.

Si tratta di accessori confezionati con pelli di specie protette e tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES). La merce, destinata in Gran Bretagna e a Hong Kong, è stata posta sotto sequestro e agli esportatori, due società venete, sono state comminate le relative sanzioni.