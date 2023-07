Accoglienza dei migranti in Veneto, Zaia: «Cabina di regia con Regione e Anci» | VIDEO

Anche Cgil Venezia concorda sulle azioni messe in moto per arginare l'emergenza ed evitare il ripetersi di tali tragedie: «Invitiamo tutti i sindaci della Città metropolitana ad accogliere e praticare un'accoglienza diffusa - ha dichiarato il segretario generale, Daniele Giordano -. Nel quadro attuale ci sono tutte le condizioni per non ripetere quanto accaduto a Cona e per garantire un accoglienza adeguata ai profughi. Per farlo, però, serve una regia puntuale di tutti gli enti locali coordinati dalla prefettura e dalla Città metropolitana. Come sindacato siamo pronti a fare la nostra parte a sostegno del prefetto Michele di Bari nel costruire le condizioni per evitare indecenti tendopoli che violano i diritti dei profughi e creano situazioni di difficoltà nei territori».