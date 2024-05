Accoltella la compagna e si uccide

Prima l'aggressione all'ex compagna, poi il gesto estremo contro se stesso. Tutto è accaduto nei giorni scorsi. La coppia, lei sui 45 anni e lui di 57 (D.V.), entrambi dipendenti Veritas in terraferma, avrebbero litigato forse nell'ambito di una relazione difficile o perché non erano d'accordo sulla fine del rapporto, e l'uomo l'avrebbe picchiata usando un'arma da taglio e facendola finire all'ospedale. La donna scampata a un violenza che poteva costarle la vita è ricoverata, non sarebbe in pericolo di vita ed è protetta essendo vittima di una situazione complessa che coinvolge anche i famigliari.

Mercoledì, mentre lei era stata ricoverata a Mestre, il compagno non si è presentato al lavoro e in seguito si è saputo che si era tolto la vita a Noale. Ci sono verifiche e indagini in corso. Le origini della donna sono chioggiotte, per questo in un primo tempo sembrava che l'aggressione e il gesto estremo fossero accaduti nella città clodiense. Si sta ora verificando se la lite sia avvenuta lì, dove forse la donna si trovava da quando aveva interrotto la relazione. Dal momento che lei è stata ricoverata a Mestre, potrebbe aver deciso di sporgere denuncia o essersi rivolta a un centro anti-violenza contemporaneamente al soccorso all'Angelo. L'uomo è originario di Noale.