Lite violenta a Venezia: un uomo accoltellato grave all'ospedale

Un uomo è stato accoltellato gravemente durante una violenta lite scoppiata verso le 12.30 di oggi, sabato 9 gennaio, nella sede della Caritas che si trova nell'area dell'ex ospedale pediatrico Umberto I, a Cannaregio.

L'uomo, un 53enne italiano di Noale, è stato soccorso con diverse ferite di arma da taglio e portato in codice rosso all'ospedale di Venezia, dove i medici stanno valutando il trasferimento a Mestre. Anche l'altro, un 65enne argentino, è rimasto leggermente ferito ma non c'è stato bisogno di cure ospedaliere. È stato bloccato dalle volanti della polizia, intervenute sul posto dopo che i presenti hanno lanciato l'allarme.

Stando alle prime informazioni, le due persone coinvolte sono entrambe ospiti della struttura. Non sono chiari, per ora, i motivi che hanno portato alla lite: sono in corso le indagini per ricostruire l'episodio nei particolari. L'argentino è stato fermato e sarà arrestato.