L'aggressore di Noale fermato con il coltello nell'auto. Ora è in carcere

È in stato di fermo nel carcere di Treviso il cinquantenne R.M., l'uomo che ieri, dopo aver accoltellato la moglie nella loro abitazione di Noale, è fuggito in automobile e poco più tardi è stato intercettato dai carabinieri a Mogliano Veneto. All'interno della macchina, danneggiata dopo essere uscita di strada nel corso dell'inseguimento, i militari hanno ritrovato il coltello con cui l'uomo avrebbe colpito la moglie. La donna, di 42 anni, ha riportato ferite non gravi ed è stata curata all'ospedale di Mirano.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, nella casa dove i coniugi abitano assieme ai due figli minorenni. Si è scatenata una lite violenta, l'uomo avrebbe afferrato un coltello e colpito la moglie. Nel frattempo il figlio più grande ha chiamato in aiuto una zia, sorella della madre, che si è precipitata sul posto assieme ad un'altra sorella. Tutti insieme, poi, si sono rifugiati nella casa di un vicino mentre l'aggressore è salito in macchina per allontanarsi.