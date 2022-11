Accoltellato un 25enne mestrino in via Aleardi, ennesimo episodio di sangue

Ancora un accoltellamento nella zona di Piave. A rimanere ferito gravemente per un colpo d'arma da taglio all'addome è stato un 25enne mestrino aggredito al culmine di una lite da uno straniero che poi la polizia locale ha fermato in serata. Tutto è successo verso le 19.30 dentro al bar L'Arcobaleno di via Aleardi, vicino a via Tasso, a pochi passi dalla stazione di Mestre. A un certo punto lo straniero ha tirato fuori il coltello e ha colpito il giovane. Portato via in condizioni gravissime è stato operato e trasferito in Rianimazione all'Angelo, in condizioni che rimangono serie.

Tutte le forze dell'ordine, dalle Volanti alla Squadra Mobile, fino alla pattuglie della Polizia Municipale hanno continuato il controllo dell'area, decise a bloccare il presunto responsabile. Un'operazione fulminea: dopo l'aggressione le pattuglie avevano probabilmente già inquadrato lo straniero, attraverso immagini e testimonianze, e infine l'hanno preso e portato in questura. In via Piave intanto era tornato in serata anche il questore Maurizio Masciopinto che mercoledì aveva annunciato che sarebbe arrivato in quelle zone a bordo del camper della polizia per parlare con i residenti e tranquillizzarli. L'accoltellamento, il sesto in dieci giorni, è un'altra prova della crescente pressione di cui Masciopinto aveva parlato rassicurando sul lavoro delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria, impegnate in un lavoro di alto profilo per inquadrare lo spaccio e la delinquenza nel quartiere. Sono ora da ricostruire le cause dell'ennesima violenza sfociata nel sangue stasera e che ha messo in pericolo la vita di un giovane.