Pianura Padana ancora inquinata, i sindaci chiedono aiuto a governo e Ue

I sindaci delle principali città della Pianura Padana si sono incontrati oggi a Milano per firmare un "patto per l'aria pulita", con un appello al governo italiano e all'Europa. Assieme a Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia, hanno partecipato Giuseppe Sala (Milano), Matteo Lepore (Bologna), Stefano Lo Russo (Torino) e Mario Conte (sindaco di Treviso e presidente Anci Veneto). Proprio in questa giornata, in cui si celebra l'Earth Day, Legambiente Veneto riporta il «preoccupante quadro sulla qualità dell’aria», risultata «pessima» nei primi tre mesi dell'anno: da gennaio a marzo 2024 sono 4 le città venete già fuorilegge, avendo superato il limite di 35 giorni l'anno di concentrazione di Pm10. Sono Verona (44 giorni di sforamenti), Vicenza (41), Padova (39) e Venezia (36). Seguono Treviso (35) e Rovigo (34).

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nel testo firmato dai sindaci della Pianura, si evidenzia come «negli ultimi anni e in particolare negli scorsi mesi, in tutti i nostri comuni, il livello di inquinamento dell’aria ha superato troppe volte i limiti consentiti e questo rappresenta un rischio per la salute e il benessere della popolazione». «Respirare un’aria pulita - prosegue il documento - è un diritto fondamentale. Come amministratori locali, siamo chiamati a fare la nostra parte, impegnandoci nel promuovere misure attente all’ambiente. Ci impegniamo a sostituire tutte le caldaie comunali a gasolio, a piantumare nuovi alberi, a decongestionare i comuni dal traffico veicolare, a investire sul trasporto pubblico».

Tutto questo, però, non è sufficiente. «Le nostre risorse non bastano. Al governo italiano chiediamo di rendere disponibili investimenti dedicati a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente dei trasporti di persone e merci e delle attività agricole e industriali. Chiediamo investimenti sul finanziamento e la sostenibilità del trasporto pubblico locale, soprattutto nella transizione a mezzi elettrici; chiediamo anche fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l’efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente». All'Unione europea, invece, «chiediamo di fare la sua parte, perché l’area padana è uno dei casi più critici, per le caratteristiche territoriali e l’alta densità abitativa e produttiva. Crediamo che l’unica soluzione sia un piano straordinario a tutti i livelli».

Brugnaro ha ricordato alcune delle azioni portate avanti a livello locale. «Al Lido e Pellestrina già da qualche anno i trasporti pubblici sono elettrici», ma «abbiamo bisogno di dorsali elettriche molto più potenti di quelle che ci sono. Insieme a Enel e società dobbiamo aggiungere cavi sottoterra, nel nostro caso anche sott'acqua». A Mestre, poi, «abbiamo aperto il primo distributore a idrogeno fisso, con una grande operazione tecnologica di sperimentazione. Da noi si può acquistare l'auto a idrogeno. Fatta questa sperimentazione, speriamo finisca nella rete nazionale. Ma sono sperimentazioni che hanno bisogno di tempo. Lo stesso - ha aggiunto - vale per i chilometri di piste ciclabili già realizzate. C'è una buona abitudine e io vedo che i cittadini stanno usando anche la bici per andare a scuola e lavoro, non solo per la gita domenicale. Serve pazienza perché le persone colgano i vantaggi».

Di buone abitudini parla anche il presidente regionale Legambiente, Luigi Lazzaro: «In occasione della Giornata della Terra ci rivolgiamo in primis a tutti i cittadini, perché con le loro scelte alimentari e di mobilità possono contribuire veramente ad un’aria più pulita e sana. Ma è il ruolo delle istituzioni a restare determinante, e occorre accelerare con politiche urbane, regionali e nazionali più severe e integrate su temi come il traffico, l'agricoltura, il riscaldamento domestico e le industrie. Per questo oggi Legambiente torna a chiedere agli amministratori un impegno deciso e concreto per l'aumento del verde urbano (alberi e piante) per assorbire gli inquinanti e migliorare la qualità dell'aria; per realizzare più zone 30, più strade scolastiche, percorsi ciclabili e incentivi al trasporto pubblico nelle città per ridurre le emissioni di inquinanti; investimenti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e decisioni serie a supporto agricoltura circolare, per limitare gli allevamenti intensivi e migliorare la gestione e distribuzione dei liquami zootecnici».