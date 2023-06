Accordo in prefettura a Venezia per formare i richiedenti asilo nel settore dell'edlizia

Un accordo per formare e inserire in maniera regolare i richiedenti asilo presenti sul nostro territorio, nel settore dell'edilizia. Al tavolo di mercoledì, voluto dal prefetto di Venezia Michele Di Bari, c'erano i rappresentanti del Centro edili, l'Ance, i sindacati Feneal Uil, Filcams Cisl e Fillea Cgil, e i rappresentanti dell'ente che gestisce i centri di accoglienza della Città metropolitana, per dare attuazione al protocollo sull'inserimento lavorativo e sociale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri stranieri, firmato il 16 maggio 2022 tra il ministero dell'Interno, quello del Lavoro, ed esteso a tutti i firmatari del Ccnl dell'edilizia, per tre anni.

L'obiettivo è quello di favorire l'inserimento sociale dei migranti richiedenti protezione promuovendo percorsi formativi e opportunità di lavoro nel settore dell'edilizia, che andrebbero a integrare iniziative già in corso nel settore turistico, avviate da circa un anno. Il corso di formazione partirà già a settembre, dopo l'individuazione delle persone interessate e idonee a seguire il percorso.

L'Ance, dei costruttori edili, ha garantito il proprio impegno nel fornire gli strumenti per un percorso altamente specializzante e i sindacati, che hanno aderito al progetto, hanno sottolineato l'importanza della sinergia per permettere alle persone che faranno formazione di acquisire consapevolezza e supporto anche sul piano dei diritti e doveri, e la conoscenza delle norme. Anche i gestori dei centri di accoglienza hanno manifestato soddisfazione per il progetto, sottolineando l'importanza di favorire e accelerare la regolarizzazione dei richiedenti protezione nel nostro Paese. Per dare avvio al progetto i gestori dei centri di accoglienza invieranno al responsabile dell'organizzazione dei corsi l'elenco delle persone interessate all'inserimento nella formazione. Poi verranno svolti test di valutazione per selezionare i partecipanti.