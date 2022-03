L'accordo con gli albergatori per ospitare i profughi ucraini

Più di 14 mila profughi in fuga dall'Ucraina sono transitati negli ultimi trenta giorni in Veneto, la metà dei quali ospitata nel territorio regionale. Il 70,8% sono donne, mentre il 36,6% sono minori. Difficile prevedere gli scenari per i mesi a venire, per questo la Regione Veneto, per far fronte al possibile arrivo di altre decine di migliaia di richiedenti asilo, ha stretto un accordo con le associazioni alberghiere per ospitare, in caso di necessità, i profughi nelle strutture ricettive.

L'accoglienza nelle strutture alberghiere

Come spiegato dal presidente veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi, il protocollo riguarda tutti gli alberghi da due stelle in su, che potranno mettere a disposizione alcune stanze a prezzi calmierati. La Regione pagherà 35 euro al giorno più Iva per ciascuna persona in modalità b&b, o 60 più Iva con pensione completa. L'accordo prevede anche che le tariffe siano ridotte al 50% per i bambini di età inferiore ai 10 anni. «È un accordo performante, - ha spiegato il governatore - che ci permette di avere un polmone in caso di necessità. Non sarà ospitalità di serie B, i profughi avranno una camera come ce l'hanno tutti gli altri clienti, con WiFi e televisore". Ogni struttura potrà offrire la propria disponibilità alle Prefetture competenti o direttamente alla Regione, e non potrà incassare più di 214 mila euro annui.

Proprio la Prefettura, viste le domande pervenute e l'incerta evoluzione della crisi umanitaria, ha deciso di prolungare fino al 31 marzo la possibilità di inviare "avvisi esplorativi" per l'accoglienza dei cittadini ucraini. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo protocollo.prefve@pec.interno.it.

Continua nel frattempo la gara di solidarietà dei veneti: sono 4.781, ad oggi, ad aver messo a disposizione degli alloggi per i rifugiati, per un totale di oltre 10 mila posti letto. Crescere giorno dopo giorno anche la somma raccolta grazie ai versamenti dei cittadini, che hanno versato sul conto corrente attivato dalla Regione un totale di 631.682 euro.

Come donare

Per chi volesse donare, i versamenti in denaro possono essere effettuati sul conto corrente intestato a "Regione del Veneto", con causale "Sostegno emergenza Ucraina" all'Iban IT65 G020 0802 0170 0010 6358 023 (Bic/Swift UNCRITM1VF2).