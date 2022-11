Firmato un accordo tra Venezia e la città ucraina di Odessa

Un patto di collaborazione tra le città di Venezia e Odessa per creare reti e legami fra autorità locali e favorire la collaborazione fra le comunità, promuovendo scambi di informazioni, esperienze e buone pratiche nei settori di cultura, educazione, pace, turismo e sviluppo economico. È quello sottoscritto lunedì mattina a Ca' Farsetti dai sindaci delle due città, Luigi Brugnaro e l'ucraino Gennadiy Trukhanov, nella consapevolezza che «l’unione di aspirazioni ed interessi comuni, animata da spirito di pace, libertà e sviluppo, sia un mezzo per cercare di mantenere la pace e l’armonia».

«È un grande piacere avere a Venezia il sindaco di Odessa, una persona che sta difendendo strenuamente la sua città, uno dei principali obiettivi dell’invasione russa. - ha detto Brugnaro - Sin dall’inizio del conflitto, Venezia ha dimostrato grande disponibilità nell’accoglienza delle donne e dei minori ucraini che scappavano dalla guerra, una testimonianza ulteriore dell’amicizia tra i nostri popoli. Ora è fondamentale arrivare a un cessate il fuoco e alla pace; è l’auspicio che tutti ci auguriamo».

«In tutti questi mesi non ho mai lasciato il mio Paese, - ha detto Trukhanov - ma oggi dovevo esser qui perché da questo momento Venezia e Odessa sono due città sorelle». Il sindaco ucraino si è quindi fatto testimone della drammaticità della situazione che sta vivendo il suo Paese: i bombardamenti, le persone nascoste nei bunker, la distruzione delle città. «In questo contesto - ha raccontato - il sostegno dell’Europa è come una luce nel tunnel e il nostro obiettivo è duplice: creare un futuro per i nostri figli e preservare la nostra memoria storica».

L’accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e ucraina, nonché del diritto internazionale applicabile, e, per la parte italiana, degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Il patto di collaborazione avrà una durata di 3 anni e potrà essere rinnovato espressamente tra le parti attraverso comunicazione scritta.